Steeds minder tienerzwangerschappen

Het aantal tienerzwangerschappen in Vlaanderen blijft dalen. Dat staat in het jaarverslag 2016 van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie.

In 2016 bevielen 791 meisjes onder de 20 jaar. Dat zijn er 52 minder ten opzichte van het jaar voordien, en maar liefst 604 minder dan het piekjaar 2007. Met een gemiddelde leeftijd van 18,7 jaar zijn de meisjes ook net iets ouder dan in 2015, toen de gemiddelde leeftijd nog 18,6 jaar was.

Goed nieuws

Fara vzw, de organisatie die vrouwen, koppels en hun omgeving begeleidt bij zwangerschapskeuzes, juicht toe dat de daling zich voortzet, ondanks een lichte stijging van het algemene geboortecijfer in 2016.

Toch is het belangrijk om waakzaam te blijven, want de daling kan impliceren dat de nood aan ondersteuning minder wordt. Bovendien dreigt de dalende trend het taboe op tienerouderschap te vergroten. Daarom vraagt Fara blijvende aandacht voor de omstandigheden van de jonge moeders en vaders.

Belang van blijven investeren

“Zo blijft het bijvoorbeeld belangrijk om te investeren in hun toekomst door de moederschapsrust, die verwezenlijkt werd voor scholieren, uit te breiden naar het hoger onderwijs of door na te denken over vaderschapsverlof voor tienervaders”, klinkt het.

“Daarnaast blijft het belangrijk om in te zetten op initiatieven die het isolement van deze jongeren doorbreken en hen helpen groeien in hun ouderschap”, voegt de organisatie toe.