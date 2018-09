Steeds minder mensen vragen isolatiepremies aan

Steeds minder mensen vragen premies aan om hun huis te isoleren. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw. Voor sommige isolatiepremies, zoals voor spouwmuren, is het aantal aanvragen zelfs gehalveerd. Volgens de bouwsector is het zo onmogelijk om de doelstellingen van de Vlaamse regering te halen.

Het aantal isolatiepremies dat wordt uitbetaald is de voorbije jaren sterk gedaald. Voor dit spouwisolatie vroeg men in 2015 nog 19.037 premies aan. Op twee jaar tijd is dat bijna gehalveerd tot nog maar 10.222.

Tegen 2050 moeten alle huizen een maximale EPC-waarde hebben van honderd. Nu ligt die gemiddeld drie keer zo hoog.