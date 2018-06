Steeds minder meeuwen in Vlaanderen

Het aantal meeuwen in Vlaanderen is in zes jaar tijd bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "Willen of niet, we moeten die vogels beschermen", zegt expert Eric Stienen in de kranten van Mediahuis.

De meeuw heeft het zwaar te verduren in ons land. De vogel wordt verjaagd met drones, er worden nepeieren gelegd aan de kust en er worden anticonceptiemiddelen voorzien. De gehate vogel zorgt voor heel wat overlast, maar hun aantal is nu bijna gehalveerd. In 2012 waren er nog 7.827 meeuwen in Vlaanderen. Vorig jaar zaten we aan 4.915. De officiële cijfers voor dit jaar zijn nog niet binnen, maar het zal volgens experten nóg lager liggen.

Het gaat zelfs zo slecht dat de meeuw stilaan richting 'bedreigde diersoort' evolueert, zo schrijft De Standaard. In de nieuwste Rode Lijst van Vlaanderen met de over­levingsstatus van alle vogels, krijgen de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw het label 'bijna in gevaar'.

Verplicht beschermen

"Willen of niet, we zijn wettelijk verplicht om de populatie in stand te helpen houden", voegt Stienen daaraan toe. "De meeuw is namelijk een Europees beschermde diersoort." Daarvoor is een broedlocatie nodig, waar Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) aan werkt. "Een exacte timing is er nog niet", zegt de minister.