Steeds minder graffitivandalisme

Het aantal meldingen van graffiti bij de politie neemt af. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Koenraad Degroote (N-VA) opvroeg bij zijn partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Zo schrijft de krant De Zondag. “Hoewel graffiti zeker artistieke verdiensten kan hebben, wordt het helaas ook toegepast als vorm van vandalisme”, zegt Degroote.

Tussen 2014 en 2016 is het aantal meldingen van graffiti bij de politie overal in ons land afgenomen. In Vlaanderen daalde het aantal meldingen met twaalf procent, van 1.594 in 2015 naar 1.402 in 2016.

In Wallonië daalde het aantal meldingen zelfs met twinitg procent. De sterkste daling was er in het Brussels Gewest: van 1.024 naar 794 meldingen, of een daling met 22 procent.

“Ik hoop dat deze betere resultaten in de toekomst doorgetrokken worden. Graffiti blijft een vorm van overlast", voegt Degroote daar nog aan toe. "Het veroorzaakt serieuze schade bij particulieren."

Kostprijs

Degroote haalt ook aan dat het de overheden handenvol geld kost. Hoeveel het verwijderen van graffiti precies kost, is moeilijk te berekenen. "In sommige gemeenten kunnen slachtoffers de graffiti gratis en professioneel laten verwijderen door een team van de gemeente.”