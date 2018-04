Steeds minder Belgen ontbijten

Slechts driekwart van de Belgen ontbijt elke dag. Dat blijkt uit een rondvraag van Panos bij 250.000 landgenoten. Bij een vorige enquête was dat nog 81 procent. De hoofdreden dat we niet meer ontbijten is tijdsgebrek.

Als we toch ontbijten, doen we dat het liefst met koffie, met stip de populairste ochtenddrank. Toch moet koffie tegenover de vorige rondvraag in 2015 inboeten aan populariteit. Hippere specialiteiten als cappuccino worden dan weer vaker gedronken.

Brood en pistolets steken we dan weer het liefst in onze mond, nipt gevolgd door koffiekoeken en ontbijtgranen. In de week blijven we doorgaans weg van yoghurt, fruit en warme alternatieven, maar in het weekend grijpen we er vaker naar.