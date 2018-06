Het aantal zelfstandigen dat aan de deur klopt bij de vzw Dyzo, een organisatie in Vlaanderen die vooral focust op schuldhulpverlening voor zelfstandigen, zit in stijgende lijn. Het aantal aanmeldingen steeg van 2.264 in 2014 tot 2.989 vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Dat schrijft De Zondag.

"Ondanks de dalende faillissementscijfers en de stijgende conjunctuur, zijn er steeds meer zelfstandigen in nood", zegt Bothuyne. "De armoede onder zelfstandigen was nooit zo groot: maar liefst twaalf procent heeft een inkomen onder de armoededrempel."

Minister Muyters wil de subsidie voor Dyzo optrekken tot 585.000 euro. Bothuyne vindt dat een goede zaak. Hij betreurt echter dat bijna de helft van de Vlaamse gemeenten niet samenwerkt met Dyzo. "Een gemiste kans. De minister zou ook de gemeenten meer moeten sensibiliseren."