Steeds meer unieke namen, zelfs met X

Het aantal verschillende voornamen in Vlaanderen is de afgelopen dertig jaar geëxplodeerd van 40.000 naar meer dan 100.000, dat blijkt uit cijfers van Statbel en schrijft Gazet van Antwerpen. De lijst met unieke namen vorig jaar is uiteraard heel uitgebreid. Wij sommen de unieke namen met een X op die vorig jaar maar één keer geregistreerd werden door Kind en Gezin.

Meisjesnamen:

Xam, Xana, Xannah, Xanne, Xatun Almina, Xenathya, Xhevije, Xhyl, Xianne, Xiara, Xichen, Xienna, Xilla, Xin, Xina, Xinyi, Xinyue, Xsana, Xue Lin, Xyla, Xyliana

Jongensnamen:

Xamuel, Xandr, Xano, Xaro, Xavi Leandro, Xaviël, Xebe, Xelix, Xen, Xenn Mark Winfred, Xhemail, Xian, Xiaoou, Xibor, Xiem, Ximen, Xinnuo, Xiuyuan, Xivenne, Xiwei Victor, Xsander, Xund, Xuwicha Minh-Thong, Xytano, Xzander Marnick

Wil je zelf weten hoe vaak jouw naam vorig jaar voorkwam? Dat kan je hier checken.