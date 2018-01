Steeds meer ratten komen boven door regen

Steeds meer ratten komen naar de oppervlakte door de aanhoudende regen. Bestrijdingsbedrijf Rentokil kreeg de afgelopen weken vijftien procent meer oproepen. Op sommige plekken komen de ratten zelfs uit het toilet.

Door de hevige regenval van de afgelopen weken zijn heel wat riolen overstroomd. Als dan ook nog eens beken en waterlopen overstromen, slaan de ratten op de vlucht. Ze komen dus steeds vaker naar de oppervlakte en belanden zo in hoger gelegen gebieden zoals in tuinen en soms zelfs in huizen.

De indringers kunnen op verschillende manieren in ons huis binnendringen. “Een garagepoort die slecht afsluit, een half afgedicht kelderluik of een gebroken riool waar het water snel stijgt”, zegt Nico Lenaerts, operational manager bij Rentokil. “Een tijdje geleden is er zelfs eens een rat via een wc-pot in een schoolgebouw naar boven geklommen, waarna die een kleuterklas is binnengedrongen. We hebben het klaslokaal toen twee dagen moeten ontruimen om de rat op te sporen.”

Wat moet je doen?

Ratten leven in familieverband. Eenmaal een rat de weg weet naar je huis, gaat het knaagdier die dan ook doorvertellen aan de andere ratten. Het is dus belangrijk om een aangetroffen rat meteen af te zonderen en eventueel te doden.

Volgens Natuurpunt houden ratten zich vooral op in steden omdat daar meer menselijk afval terug te vinden is. Het is dus belangrijk om vuilbakken goed af te sluiten.