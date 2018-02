Steeds meer ongevallen van en naar werk

Er gebeuren steeds meer ongevallen van en naar het werk. Dat blijkt uit het jaarverslag van Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s. Uit de meest recente cijfers blijkt dat er in een jaar tijd 7,6 procent meer arbeidswegongevallen waren.

Bij arbeidsongevallen wordt er steeds een onderscheid gemaakt tussen arbeidswegongevallen, die plaats vinden tussen je woonplaats en de werkvloer, en de gewone arbeidsongevallen. En het zijn vooral die eerste die opvallend stijgen.

Drukker verkeer

"De oorzaak daarvan is het steeds drukker wordende verkeer", zegt Geert De Krem van verzekeraar Vanbreda. Daarnaast heeft de werkgever minder controle op wat je doet terwijl je op weg bent naar het werk. Op de werkvloer kan hij heel wat preventiemaatregelen nemen om ongevallen te voorkomen, maar dat gaat moeilijker op de openbare weg.

Vaker terugbetaald

Toch is er ook goed nieuws, want ongevallen van en naar het werk worden steeds vaker erkend als arbeidsongeval, en dan komt de verzekeraar tussen. En daarbij maakt het niet uit of je met de fiets, de trein of de auto naar het werk gaat, je bent altijd verzekerd.

Tips

Toch moet je wel altijd aangifte doen, houd daarbij rekening met deze tips.