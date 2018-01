Steeds meer mensen kopen quinoa

Supermarkten merken een enorme toename in hun verkoop van quinoa de voorbije jaren. Volgens hen past het product perfect binnen een evenwichtige en gezonde voeding, waardoor veel Vlamingen regelmatig quinoa gebruiken in de keuken.

Bij Delhaize werd het afgelopen jaar zo’n 130 ton quinoa verkocht, een verdubbeling in volume tegenover vijf jaar geleden. “Quinoa is een enorm populair product dat een goede kwalificatie krijgt van gezondheidsspecialisten en diëtisten”, zegt woordvoerder Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Quinoa is goed ingeburgerd bij een groot deel van de klanten, het is een goed alternatief voor de klassieke koolhydraten zoals aardappelen en brood.”

Ook Carrefour ziet een toename in de verkoop van quinoa. “We merken een toename in verkoop van quinoa in zijn pure vorm maar ook als onderdeel van verwerkte producten, zoals vegetarische schotels en als alternatief voor rijstwafels”, zegt woordvoerder Baptiste Van Outryve. “De consumptie van quinoa past binnen de algemene tendenzen van gezonde en evenwichtige voeding.”

Vast assortiment

Supermarktketen Lidl heeft quinoa nog maar een half jaar vast in het assortiment en verkoopt alleen bio-quinoa. “Wij verkochten het vroeger enkel tijdens actieweken en merkten toen dat het enorm populair was”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt. “Sinds mei 2017 ligt quinoa altijd in onze rekken en werden er al meer dan 100.000 verpakkingen van verkocht.”

De Belgische supermarkten verkopen alleen ingevoerde quinoa uit Zuid-Amerika. “Wij hebben nood aan grote volumes en de afname bij Belgische quinoaproducenten zou niet voldoende zijn om aan onze volledige vraag te kunnen voldoen”, aldus Colbrandt.