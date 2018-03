Steeds meer medische plastische chirurgie

Meer en meer mensen doen om medische redenen een beroep op plastische chirurgie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de herstelling van brandwonden, borstreconstructies en protheses.

Waar er in 2011 in de universitaire ziekenhuizen nog 2.934 dergelijke plastische ingrepen plaatsvonden om medische redenen, steeg dat aantal in 2015 naar 4.093 (+30 procent). Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft opgevraagd bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Herstelling brandwonden

In de meeste gevallen (1.452) gaat het om de herstelling van brandwonden. Nadien volgen spierlapreconstructies (376), borstreconstructies (286) en het verwijderen van gezwellen (285 keer). In andere gevallen gaat het om tepelreconstructies (146 keer), neusreconstructies (57 keer) en oorreconstructies (73 keer).

Blijvende stijging

Volgens Kamerlid Els Van Hoof zal het aantal ingrepen om medische redenen de komende jaren blijven toenemen. Sinds juli 2016 zijn borstreconstructies met eigen weefsel namelijk beter terugbetaald door het RIZIV. “Esthetische supplementen werden verboden en de persoonlijke tussenkomst van de patiënt werden verminderd.”

Volgens het RIZIV laten er jaarlijks zo'n 1.500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel uitvoeren.