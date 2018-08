Steeds meer leningen met variabele rente: wat is voor jou het voordeligst?

Leningen met een variabele rentevoet zitten in de lift. Dat blijkt uit een rondvraag van spaargids.be bij vier grootbanken. De evolutie is opvallend omdat de rente nu eigenlijk vrij laag staat.

Tussen april en juni koos meer dan 28 procent van de ontleners voor een variabele rente, twee jaar geleden was dat in dezelfde periode nog 18 procent. BNP Paribas Fortis, Belfius, ING en KBC zeggen allemaal dat ze een stijging merken.

Vast of variabel?

Wat is nu het verschil tussen lenen met een vaste of een variabele rentevoet?

Bij een vaste rentevoet verandert het bedrag dat je maandelijks moet betalen aan de bank over de hele duur van je lening niet. Zeer voordelig dus als de rente stijgt, maar niet als de rente daalt. Je kiest dus beter voor een vaste rentevoer als de rente laag staat.

Een variabele rentevoet verandert samen met de rente: het bedrag dat je moet betalen aan de bank wordt dus hoger als de rente stijgt, of lager als de rente daalt. De maximale stijging is vastgelegd, dus je lening kan niet ineens waanzinnig duur worden.

Wanneer welke formule?

“Mensen die een lening met een looptijd van bijvoorbeeld tien jaar aangaan kiezen beter voor een variabel tarief”, zegt John Romain van Immotheker. “Wie op langere termijn leent, bijvoorbeeld 20 jaar, en een variabele rentevoet wil, moet toch voldoende veiligheidsgaranties inbouwen. Je moet tenslotte in staat zijn om die maandelijkse aflossingen vol te houden. Ook als de rente stijgt”, sluit hij af.

