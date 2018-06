Steeds meer fraude met bitcoins

De Belg verloor al meer dan twee miljoen euro aan fraude met bitcoins. Dat zegt de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, die dit jaar al 329 klachten binnenkreeg, en staat in De Tijd. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) schat eigenlijk dat het echte bedrag nog veel hoger ligt.

Het gaat het vaakst om mensen die belegd hebben in virtuele munten, maar hun geld niet meer kunnen recupereren. Toch geven niet alle gedupeerden de fraude aan, en Peeters schat dat de echte schade door bitcoin-fraude op 130 miljoen euro per jaar ligt.

Preventie

Daarom wil Peeters een sensibiliseringscampagne opstarten, waar hij vandaag op een persconferentie meer uitleg over geeft. "Investeren in cryptomunten is populair, maar dat leidt ertoe dat een pak meer mensen opgelicht worden. Daarom is een grote preventiecampagne nodig en nuttig", zegt Peeters.