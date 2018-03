Steeds meer felle autolampen ondanks verbod

Flashy richtingaanwijzers, verlichting van je nummerplaat of blauw licht onder je wagen. Steeds meer mensen pimpen hun wagens op die manier, maar het is verboden en gevaarlijk. “De politie zou eens duidelijk moeten maken welke verlichting mag en welke niet”, zegt de federatie van de autosector Traxio.

Het is een trend die komt overwaaien uit de Verenigde Staten. Steeds meer mensen kopen gekleurde ledverlichting voor hun wagen. Je bolide doet misschien denken aan de wagens uit ‘Fast & Furious’, maar de politie zet je gegarandeerd aan de kant van de weg.

“De enige verlichting die toegestaan is, is de gehomologeerde verlichting, ofwel de lichten die vermeld staan in het gelijkvormigheidsattest van je wagen. Daarin staat wat de technische elementen zijn van je wagen die door de overheid goedgekeurd zijn. Met andere woorden, lichten die je zelf koopt bij een handelaar en dienen om je wagen te verfraaien, staan niet in je homologatie en zijn dus verboden”, zegt Philippe Decrock van Traxio aan VTM NIEUWS.

Groene flikkerlichtjes of een blauwe schijn onder je wagen kunnen andere bestuurders in de war sturen en zijn trouwens kenmerkend voor prioritaire voertuigen, zoals ziekenwagens.

Zelfregelende lampen

Aan de andere kant hebben sommige nieuwe wagens een zelfregelend systeem om de positie van de lichten te bepalen. Bestuurders kiezen daarmee de exacte richting en hoogte van de lichten, die hen het beste zicht geeft. Wat echter vergeten wordt, is dat de positie van de lichten andere bestuurders kan hinderen of zelfs kan verblinden.

Controles

De federale politie bevestigt aan VTM NIEUWS dat er wettelijk zowel een lichthoogte als een maximale lichtsterkte is vastgelegd en dat daar controles op gebeuren.

Ook de technische keuring checkt de hoogte en sterkte van de lampen. Wie met te felle lampen rondrijdt, zal geen keuringsattest ontvangen en moet eerst een ommetje langs de garage maken. Anderzijds kan de verkeerspolitie je tegenhouden langs de weg. Als je te felle lampen hebt, krijg je een waarschuwing-pv en moet je je binnen een vastgelegde periode met correcte lampen bij de politie melden.

Iemand die in zijn nieuwe wagen een verboden soort ledverlichting laat plaatsen, wordt dus pas vier jaar later op de technische controle op de vingers getikt. Tijdens die periode kunnen de verboden of fout afgestelde lichten andere bestuurders hinderen, tenzij je eerder door de politie aan de kant wordt gezet.