Steeds meer bedrijven verbieden gebruik tankkaart langs snelweg

Steeds meer bedrijven verbieden personeel om hun tankkaarten te gebruiken in tankstations langs de snelweg. Het is een manier om de kosten te drukken, want in die tankstations is brandstof makkelijk 15 cent per liter duurder dan in andere tankstations. Dat blijkt uit een test van VTM NIEUWS.

Op zoek gaan naar de goedkoopste pomp loont de moeite. Uit een vergelijkende test van VTM NIEUWS blijkt dat in de regio Gent een tankbeurt tot meer dan 8 euro goedkoper kan zijn bij een verlaten tankstation. Een liter diesel op de E40 in Drongen kost 1,608 euro per liter. Wie de snelweg verlaat, vindt diesel voor 17,5 eurocent minder (1,433 euro per liter). Een tank van 50 liter is er bijgevolg 8,75 euro goedkoper.

Vooral kleinere bedrijven vragen dan ook om tankkaarten te blokkeren voor tankstations langs de snelwegen. Zeker nu de dieselprijs blijft stijgen en bedrijven gemakkelijk kunnen besparen. Voor grote bedrijven met een paar duizend werknemers is er een andere oplossing, zegt Frank Van Gool van Leasingfederatie Renta: "Een groot bedrijf zal een afspraak maken met een petroleummaatschappij dat zij een vaste korting krijgen op de geldende officiële prijs. Dat wil zeggen dat als benzine bijvoorbeeld 1,5 euro kost, ze altijd tien cent korting krijgen. En dan is de pompprijs niet meer relevant, dan wordt er altijd gefactureerd op basis van die prijs."