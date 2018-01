Start academiejaar straks op 1 september?

De UGent en KU Leuven willen de kalender van het academiejaar hertekenen. In de plannen zou het academiejaar niet langer de derde week van september beginnen, maar wel op 1 september. Half februari bespreken beide uniefs hun voorstellen met alle hogescholen en universiteiten en hopen nog voor de zomer tot een akkoord te komen, schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard.

Toch benadrukt de Gentse universiteit dat er nog lang geen beslissing genomen is over de toekomst van het academiejaar. "Alles kan nog", zegt UGent-woordvoerster Stephanie Lenoir. "Het kan dat alles bij het oude blijft, maar evengoed dat er een hervorming komt. Het academiejaar op 1 september laten starten is dan maar een van de mogelijke scenario's."

Eindejaarsperiode vieren

In de plannen zou het academiejaar 1 september van start gaan en dus niet langer de derde week van september. Het eerste semester, inclusief blok en examens, loopt dan tot de kerstvakantie. Dat betekent dat studenten zonder te studeren de eindejaarsperiode kunnen vieren. Het tweede semester begint na de kerstvakantie, met examens tot half mei. Studenten die al in de eerste zit slagen, hebben dus al vanaf dan zomervakantie.

Acht weken vakantie

Wie tweede zit heeft, legt die een maand later af. Met de leerstof vers in het hoofd moet dat de kans op slagen vergroten. Het grote voordeel van die nieuwe agenda is dat studenten zeker zijn van minstens acht weken vakantie rond kerst en in de zomer. Dat moet hen 'mentale rust' geven. De keerzijde is dat er minder lesweken zijn. Die zouden intensiever worden.