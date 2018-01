Stap dichter bij een 'vrouwenviagra'?

Een Belgische onderzoekster heeft mogelijk een nieuwe ontdekking gedaan die wetenschappers een stap dichter zet in de ontwikkeling van een lustmedicijn voor vrouwen, ofwel ‘vrouwenviagra’. Haar testen bij muizen waren veelbelovend, waardoor ze nu testen mag doen op mensen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De Belgische wetenschapper Julie Bakker denkt de sleutel gevonden te hebben in het hormoon kisspeptine, een molecule in ons brein. Zowel mannen als vrouwen hebben dat hormoon, maar bij vrouwen is het in een grotere dosis aanwezig omdat het de eisprong op gang brengt.

Bakker ging in haar onderzoek na of de hoeveelheid kisspetine een invloed uitoefent op het libido. Ze deed daarbij testen op muizen, omdat ook hun brein het hormoon aanmaakt.

Veelbelovende resultaten

De proeven wezen volgens de onderzoekster uit dat het hormoon wel degelijk een invloed uitoefent op het seksleven. Vrouwelijke muizen die een hoog niveau van het hormoon hadden, waren fel aangetrokken door de chemische geur die mannetjes afscheiden. Daarnaast namen ze ook de juiste houding aan om het mannetje te ontvangen. Bij muizen met een laag niveau was dat niet het geval.

Testen bij mensen

De Belgische onderzoekster zal binnenkort testen uitvoeren op mensen om te achterhalen of de hoeveelheid hormonen bij ons hetzelfde effect heeft op het libido. Ze is daarom op zoek naar vrouwen met een laag libido.

Het medicijn zou een oplossing kunnen zijn voor veel vrouwen. Uit onderzoek in de VS en Groot-Brittannië blijkt namelijk dat een verlaagd libido bij vrouwen geen uitzondering is. Maar liefst veertig procent van de vrouwen heeft er ooit last van. Vijf tot vijftien procent kampt er zelfs constant mee.