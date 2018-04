Stakingen bij Lidl door mislukt overleg

Bij warenhuisketen Lidl zijn op verschillende plaatsen in het land winkels aan het sluiten vanwege een spontane staking. Dat melden de vakbonden LBC en ACLVB. Volgens de vakbond gaat het om de helft van de 300 winkels, maar dat ontkent de directie. Zij zeggen weet te hebben van stakingen in ongeveer 35 winkels.

Volgens de vakbonden heeft het personeel onder meer spontaan het werk neergelegd in de hele kustregio, Hasselt, Brugge, Genk, Luik en andere plaatsen.

De directie ontkent dat het om de helft van de winkels gaat. “Wij hebben een driehonderd filialen, en tijdens het overleg zijn een tiental winkels gesloten. Nu bestaat nog de intentie van enkelen om de winkel te sluiten, maar we zitten zeker niet aan de helft”, zegt de woordvoerster van Lidl aan VTM NIEUWS.

Oude/nieuwe voorstellen

Deze voormiddag kwam er sociaal overleg omwille van de stakingsaanzegging die eerder ingediend was, maar daar kwam het niet tot een akkoord. Volgens de vakbond LBC is vooral de hoge werkdruk een groot probleem. “Deze morgen hebben we samengezeten en de directie heeft daar voorstellen gedaan om de werkdruk te verlagen, maar die waren een herkauwing van de voorstellen die vorig jaar gedaan zijn. En het personeel heeft kunnen vaststellen dat die niet geholpen hebben”, zegt Johan Lippens van LBC aan VTM NIEUWS.

De directie van Lidl zegt dat er wel degelijk nieuwe voorstellen gedaan werden. “We willen zo snel mogelijk terug samenzitten, want de maatregelen die wij naar voren hebben geschoven, werken echt op lange termijn”, zegt de woordvoerster. “Wij willen die maatregelen opnieuw bespreken.”

Terug rond de tafel

Hoe het verder moet, is niet duidelijk. De bonden verwachten dat de spontane stakingsgolf nog zal uitbreiden. "We willen wel verder praten, maar niet als het is om ontastbare ideeën te lanceren", zegt Thomas Vanbiervliet van ACLVB.

Bij Lidl hopen ze het overleg vandaag nog herop te starten. Op 15 mei stond al een nieuw overleg op de agenda.