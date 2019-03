Staking luchtverkeer: Brussels Airlines schrapt 20 vluchten

Ook vandaag houden de acties van de luchtverkeersleiders bij skeyes aan. Dat zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. En dat heeft verstrekkende gevolgen voor Brussels Airlines. Bijna alle vluchten hebben vertraging en als de maatschappij schrapt deze namiddag nu ook twintig vluchten.

Van 06.00 tot 09.00 uur zijn acties gepland van de luchtverkeersleiders in Charleroi, van 06.30 tot 08.30 uur in Antwerpen, van 07.15 tot 09.15 uur in Oostende en van 10.00 uur tot 15.00 uur in Luik. Tijdens die uren zal alvast in Charleroi en Antwerpen geen luchtverkeer mogelijk zijn. In Oostende is de impact nog af te wachten, en op de luchthaven van Luik zullen er maar twee bewegingen per uur mogelijk zijn.

Vertragingen

De aanhoudende acties van de luchtverkeersleiders bij skeyes hebben ook donderdag grote gevolgen voor Brussels Airlines, zei woordvoerster Kim Daenen al vanmorgen. "Onze vluchten kennen momenteel vertragingen van een half uur tot 2,5 uur, maar de meeste vertragingen gaan richting 2,5 uur", aldus Daenen. Later op de dag besloot Brussels Airlines om 20 vluchten te schrappen omwille van de acties.

Alle langeafstandsvluchten kennen vertragingen. Er zijn veel gemiste connecties. Brussels Airlines kreeg om 08.00 uur te horen dat op Zaventem maar 15 vluchten per uur kunnen vertrekken en landen. Normaal zijn dat er 39. De acties bij skeyes hebben een negatieve weerklank op de hele sector, klinkt het bij Brussels Airlines.

Ook op de luchthaven van Charleroi werden donderdag meerdere vertrekkende vluchten uitgesteld tot na 09.00 uur.