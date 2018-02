Staking De Lijn: "Vervelend, maar begrip"

Het is vervelend dat er opnieuw gestaakt wordt bij De Lijn, maar we hebben begrip voor de onrust bij het personeel, en de staking was gelukkig tijdig en voldoende bekendgemaakt. Dat zegt Stefan Stynen, woordvoerder van reizigersorganisatie TreinTramBus, vrijdag in een reactie.

De reizigersorganisatie geeft aan dat er al een paar jaar zware besparingen aan de gang zijn bij De Lijn, die in deze regeerperiode oplopen tot 110 miljoen euro en vooral voelbaar zijn in de dagelijkse werking bij de openbaarvervoermaatschappij. Daarnaast begrijpt TreinTramBus de ongerustheid over de invoering van het model 'basisbereikbaarheid', waarbij er "een ingrijpende hervomring van vijf entiteiten naar vijftien vervoersregio's" komt.

Privatisering

"De vraag is of dat efficiënter zal zijn", zegt Stynen. "Er zal net veel meer coördinatie nodig zijn dan vandaag." Tot slot toont de reizigersorganisatie zich ongerust over politici die aan privatisering van de openbaarvervoermaatschappij denken. "De focus ligt op het financiële, terwijl die op de dienstverlening zou moeten liggen. Dat laatste moet de essentie zijn", aldus Stynen, die benadrukt dat het huidige model van De Lijn, waarbij al de helft van de ritten door onderaannemers uitgevoerd wordt, goed werkt.

"Bij een privatisering draait alles rond rendabiliteit. En met onze ruimtelijke ordening, waarbij veel mensen verspreid wonen, gaat dat een gigantisch probleem geven. Rendabel werken zal enkel lukken in de steden."