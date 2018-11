Staking Bpost wordt voortgezet, bonden en directie opnieuw rond de tafel

De staking bij Bpost wordt vandaag voortgezet, dit keer door het personeel van de loketten, centrale diensten en callcentra. Dat is vernomen bij de vakbonden. Wat de impact vandaag zal zijn, is nog niet duidelijk, maar volgens de vakbonden zijn er signalen dat de actiebereidheid groot is.

De directie en de sociale partners van het postbedrijf gaan deze ochtend weer rond de tafel zitten. Vorige week werden concrete voorstellen gelanceerd, die nu besproken zullen worden.

De vijfdaagse staking bij Bpost, die gepland is tot en met morgen, is gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort bij Bpost. Bij de postbodes was de stakingsbereidheid vorige week vrijdag hoog. Meer dan negentig procent van de postbodes zou toen gestaakt hebben.