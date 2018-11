Staking bpost veroorzaakt uitwijking naar PostNL

De staking bij bpost is nog niet begonnen en de bonden dreigen nu al ze te verlengen. Vijf dagen lang wordt bij bpost beurtelings, in verschillende afdelingen het werk neergelegd. Komt er daarna geen doorbraak, dan duurt de staking tien dagen.

De vakbonden staken vanaf tien uur vanavond tegen het personeelstekort en de werkdruk bij bpost. Daardoor dreigt de bedeling van brieven en pakjes ernstig verstoord te geraken. Morgen staakt het posttransport en vrijdag is het de beurt aan de postbodes.

Alternatieven zoeken

Schoenenketen Torfs verstuurt 1.500 pakjes per dag en schakelt tijdens de staking tijdelijk over naar leveringen van PostNL. Topman Wouter Torfs is niet mals voor het Belgische postbedrijf. "Bpost schiet in eigen voet", klinkt het. "Ik ken de achtergrond van de staking niet, maar ik begrijp niet dat ze er via gesprekken niet uit geraken." Omdat Torfs al met PostNL samenwerkt voor pakjes in Nederland, verwacht de topman niet dat de tijdelijke wissel hem geld zal kosten. "Zij zullen de opportuniteit ook wel zien", merkt hij op.

Andere bedrijven kunnen niet zo snel wisselen van pakjesbedeler. Elektroketen Media Markt levert grote artikelen zelf, maar rekent voor de rest op bpost. "Op zo'n korte termijn kunnen wij geen oplossing vinden. We zullen dus een boodschap moeten plaatsen op onze website dat leveringen langer kunnen duren dan gewoonlijk", zegt woordvoerster Janick De Saedeleer.