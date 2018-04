Staking bij Lidl: al 140 winkels dicht

Het werknemersprotest bij Lidl breidt nog altijd uit. Na de start van de namiddagploegen om 13 uur waren al 128 van de circa 300 vestigingen dicht en dat aantal liep later nog op tot 140. Omdat er geen akkoord kan bereikt worden, stapt Lidl naar het verzoeningsbureau van het Paritair comité, in de hoop terug aan tafel te gaan zitten.

Wanneer dat verzoeningsoverleg zal plaatsvinden, is niet duidelijk. De directie laat weten dat ze willen blijven inzetten op constructief overleg. In vakbondskringen wordt positief gereageerd op de uitnodiging. "We zijn zeker bereid om rond de onderhandelingstafel plaats te nemen", zegt Johan Lippens van LBC.

De spontane stakingen begonnen gisteren nadat het sociaal overleg over de werkdruk in de winkels was afgesprongen. Toen bleven er volgens het hoofdkantoor 79 winkels dicht, Limburg werd het zwaarst getroffen.

Volgens de liberale vakbond dreigde de directie in de regio Gent met ontslag voor werknemers die willen staken, maar de woordvoerster van Lidl spreekt dat tegen. "Dat is niet waar we voor staan. Het kan niet en mag niet. Mensen zullen niet ontslagen worden omdat ze staken. Het is hun recht", luidt het. Formeel is er geen nieuw overleg gestart, maar volgens de woordvoerster zijn er inmiddels wel weer contacten gelegd tussen vakbonden en directie. Op 15 mei was al een nieuw ontmoetingsmoment voorzien.

Ook bij jou in de buurt?

VTM NIEUWS kreeg een lijst met 108 winkels in handen van de Lidl-directie, en goot ze in een kaart. Intussen is het aantal gesloten winkels wel opgelopen tot 140, maar is het nog niet duidelijk om welke winkels het gaat.

Bekijk ook: