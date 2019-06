Bij De Lijn in Antwerpen is een spontane staking uitgebroken. Oorzaak is een geval van agressie tegen een buschauffeur gisteren. De buschauffeur is een paar dagen werkonbekwaam.

De hinder is vooral te voelen bij de bussen in de hele stad en ook daarrond.

De Lijn raadt aan om de website te controleren voor je vertrek en ook op twitter geven ze regelmatig updates.