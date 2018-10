Staking bij bagageafhandelaar Zaventem net voor vakantie

Op de luchthaven van Zaventem is in de late namiddag een staking uitgebroken bij bagage-afhandelaar Aviapartner. Het personeel en de vakbonden zijn de “loze beloftes van de directie beu” en voeren daarom actie. Honderden passagiers moeten al ruim anderhalf uur op hun bagage wachten. Sommige vluchten hebben ook vertraging opgelopen.

Op sociale media vragen veel reizigers zich af wat er aan de hand is. “De staking is rond 17.30 uur uitgebroken”, zegt een woordvoerster van Brussels Airport. “Op dit moment wordt er bij Aviapartner geen bagage in- of uitgeladen. Enkele passagiers zijn al zonder bagage vertrokken. Voorlopig is het nog te vroeg om te zeggen hoe groot de hinder zal zijn.”

Onderbezetting

“Al maanden gebeurt er niets met de openstaande punten van het sociaal overleg”, zegt ACV- vakbondsman Björn Vanden Eynde. “Aviapartner blijft alles maar op de lange baan schuiven. Het gaat van onderbezetting tot een slecht personeelsbeleid en onbestaande sociale dialoog. Bedienden en arbeiders op cargo en handling beslisten het werk te onderbreken na een infovergadering.”

De staking komt wel heel ongelegen, want morgen verwacht Brussels Airport een bijzonder drukke dag door de start van de herfstvakantie. Het is evenwel nog onduidelijk of er ook morgen gestaakt zal worden.