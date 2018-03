Staking bij AB Inbev voorbij

De vakbondsactie waardoor al sinds gisterenochtend de depots van AB Inbev in Leuven geblokkeerd zijn, is van de baan. Directie en vakbonden zijn tot een akkoord gekomen. Voorlopig lijkt het dat er dus op dat de bevoorrading van de café's volgende week weer normaal zal verlopen.

"De blokkade wordt opgeheven en het personeel gaat weer aan de slag", zegt Luc Vanautgaerden (ACV). Het akkoord ligt in het verlengde van een eerder gesloten overeenkomst. Directie en bonden hebben afgesproken om voorlopig niet te communiceren over de inhoud van het akkoord. Dat reserveren ze voor het personeel. "De werknemers krijgen maandag toelichting."

Compensaties

Het conflict ging over enkele compensaties voor het personeel in het kader van een reorganisatie die de groep moet moderniseren en de depots flexibeler moet maken. Zo zou het depot in Hasselt verplaatst worden naar een andere locatie in de omgeving.

De vakbonden eisten een schadevergoeding voor de kosten die verbonden zijn aan de bijkomende verplaatsingen die sommige personeelsleden zullen moeten maken. Ook zou een motivatiepremie op tafel liggen.

Technisch akkoord

De positief verlopen onderhandelingen resulteerden in een eerder technisch akkoord over omkadering en verbetering van bepaalde werkomstandigheden. "Voor de bonden is dit een goed akkoord", stelt Vanautgaerden. "Het is een kaderakkoord voor de toekomst als een verhuizing of sluiting van een ander depot op tafel komt te liggen."

"Vandaag is dat nog niet aan de orde. Het gaat op dit moment uitsluitend om het depot in Hasselt."

