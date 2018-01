Staking Aviapartner: hinder neemt toe

Door de staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport is er hinder bij zowat een op de vijf vluchten. Dat zegt woordvoerder Anke Fransen van de luchthaven aan VTM NIEUWS. "Zowat veertig procent van de vluchten op Zaventem wordt afgehandeld door Aviapartner en ongeveer de helft van die vluchten vertrekt met vertraging of zonder bagage", aldus Fransen. Op dit moment is er overleg tussen de directe en de bonden bij Aviapartner.

Dat overleg duurt nog tot 23.00 uur en dan weten we of er morgen nog hinder zal zijn of niet. Voorlopig is die er dus nog wel, zowel voor inkomende als vertrekkende vluchten. "We raden de mensen dan ook aan om op voorhand te checken of hun bagage door Aviapartner verwerkt wordt. Zo ja, kom dan enkel met handbagage."

Bij afhandelingsbedrijf Aviapartner op Brussels Airport is rond 9.00 uur het werk spontaan neergelegd. Er is ongenoegen over een hele reeks zaken, zegt Kurt Callaerts van ACV Transcom. Hij verwijst onder meer naar het personeelstekort, het tekort aan materiaal en het gebrek aan duidelijkheid over de manier waarop een nieuwe klant moet worden afgehandeld.

"Esacalatie na lange periode"

"Er is niet echt één concreet breekpunt bij het personeel, het gaat eerder om een escalatie na een lange periode van moeilijkheden", zegt Callaerts. "De bom stond al langer op springen. Het is een publiek geheim binnen de sector dat hier heel wat dingen fout lopen." Hoe lang de actie nog zal duren, is volgens de vakbondsman niet duidelijk. "Dat zal afhangen van de manier waarop de gesprekken met Aviapartner verlopen", zegt Callaerts.

Er wordt rond 14.00 uur nog overlegd tussen de vakbonden en het bedrijf. Aviapartner doet de afhandeling voor ongeveer 40 procent van de vluchten op Brussels Airport, schatten de bonden. Het gaat onder meer om de vluchten van British Airways, Ryanair en TUIFly. Een volledige lijst van de betrokken luchtvaartmaatschappijen is terug te vinden op de website van Brussels Airport.

Stiptheidsactie Oostende Ondertussen houdt het personeel van Aviapartner Oostende een stiptheidsactie. Ze willen af van de parttime contracten. Om dat probleem aan te kaarten vragen ze aan de reizigers om een petitie te ondertekenen. Op die ene minuut na is er geen hinder voor de reizigers. Het is een initiatief van de bedienden, maar wordt ondersteund door de arbeiders.