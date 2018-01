Staking Aviapartner: hinder blijft beperkt

Op de luchthaven van Zaventem heeft bagageafhandelaar Aviapartner het werk spontaan neergelegd. Dat bevestigt Brussels Airport aan VTM NIEUWS. Voorlopig is er nog geen impact op de vluchten, maar er worden wel vertragingen verwacht. Volgens de vakbonden ligt de werkdruk te hoog en is de emmer overgelopen.

Sinds 9.00 uur vanmorgen heeft de bagageafhandelaar het werk neergelegd. Brussels Airport laat weten dat de staking zeker nog tot 18.00 uur zal duren.

(Lees verder onder de tweet)

*UPDATE* The Aviapartner baggage handling strike is expected to last at least until 6pm today. Baggage handling on all flights handled by Aviapartner is disrupted. Check here if your flight is handled by Aviapartner: https://t.co/qHH4sofbmK