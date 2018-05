Stad Luik neemt maatregelen

De stad Luik heeft verschillende maatregelen genomen na de schietpartij in het centrum van de stad. De leerlingen van het atheneum waar de schutter zich verschanste, zijn geëvacueerd en overgebracht naar verschillende opvangplaatsen in de stad. Een psychosociaal team is ter plaatse om hen bij te staan.

"De ouders zijn meteen op de hoogte gebracht en konden hun kinderen ophalen", zegt de Luikse burgemeester Willy Demeyer. Hij voegt daaraan toe dat het atheneum Léonie de Waha morgen dicht blijft. Daarnaast hangen de vlaggen aan het gemeentehuis en de gemeentelijke gebouwen halfstok.

Rouwregister

Vanaf morgen tien uur wordt een rouwregister geopend en de komende dagen zal er een minuut stilte vastgelegd worden. De gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamar, heeft het provinciaal rampenplan afgekondigd.

De dader is Benjamin H. Hij zat op dit moment een straf uit in de gevangenis, maar hij had een uitgaansvergunning gekregen. Daarmee kon hij de gevangenis enkele uren verlaten. Over zijn motief bij de aanval is nog geen duidelijkheid. Het parket is wel een terreuronderzoek gestart.

Lees ook: 4 doden bij schietpartij Luik

Bekijk ook: