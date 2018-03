"Staatsveiligheid wist dat Bende Delhaize zou binnenvallen"

Een lid van de Staatsveiligheid verwittigde zijn familie om de avond van de Bende-aanslag in de Delhaize van Aalst niet naar die winkel te gaan. Dat wijst erop dat de Staatsveiligheid op de hoogte was van wat er die avond ging gebeuren, zo meent slachtoffer David Van de Steen. Van de Steen vindt dat tips over de Bende nog steeds niet ernstig genomen worden en onderzocht het verhaal dan maar zelf.

Slachtoffer David Van de Steen kreeg een tip binnen en ging zelf op onderzoek uit. De familie van de man bevestigde het verhaal. “Ik heb het verder onderzocht en dan bevestiging gekregen”, zegt Van de Steen. “De familie leeft nog maar de man zelf is overleden. We hebben de tip meteen doorgegeven om verder te laten onderzoeken.”

Tip niet grondig onderzocht

Het federaal parket zou de tip onderzoeken, maar vroeg niet naar de coördinaten van de bron, zo beweert Jef Vermassen, advocaat van Van de Steen. Die laatste vraagt zich af of - gezien het onderzoek vorige maand naar het federaal parket is verhuisd - de hoop op een nieuwe dynamiek in het onderzoek terecht was.

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel blijft bovendien in handen van Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi. Ook daar heeft Van de Steen - die het dossier liever in Brussel behandeld ziet - vragen bij.

Informatievergadering

David Van de Steen maakte de informatie bekend na een informatievergadering van het federaal parket, waarop de nabestaanden door de slachtoffercel van het federaal parket worden geïnformeerd over hun rechten. "De bedoeling is niet om een stand van zaken te geven over het onderzoek, maar om de slachtoffers te informeren over hun rechten", zei het parket daar gisteren over. De pers was niet welkom op het informatiemoment, dat vooral de nabestaanden moest informeren.

Wat gebeurde er in Aalst?

De overval op een Delhaizefiliaal in Aalst op zaterdagavond 9 november 1985 kostte acht mensen het leven. Het was de bloedigste en meteen ook laatste aanslag die officieel aan de Bende van Nijvel wordt toegeschreven.

Merkwaardig is dat de overvallers reeds arriveerden een half uur vóór sluitingstijd, slechts enkele minuten nadat een zwaar bewapende rijkswachtpatrouille op de parking "van hogerhand" de ongewone opdracht had gekregen hun observatiepost te verlaten. Volgens een Aalsters ex-rijkswachtofficier diende de extra rijkswachtbewaking minstens toezicht te houden tot ná het sluitingsuur en uiterlijk zelfs totdat de gepantserde geldwagen de dagopbrengsten van de supermarkt had opgehaald.

