Spuitdrone voor het eerst getest

Vlaanderen heeft een primeur beet want voor het eerst is een proefvlucht gedaan met een zogenaamde spuitdrone: een drone die vanuit de lucht pesticiden kan spuiten op gewassen. Het voordeel is dat zo'n drone veel gerichter kan spuiten dan grote landbouwmachines. Maar voor hij het echt mag doen, moet er wettelijk nog wat geregeld worden.

Binnenkort kunnen drones worden ingezet in de land- en tuinbouw om pesticiden te spuiten op de akkers. Voor het eerst in Vlaanderen werd vandaag zo'n spuitdrone getest.

Het toestel komt uit China waar het wordt gebruikt om rijstvelden op steile hellingen te bereiken. De drones zijn vooral interessant voor precisielandbouw. Ze kunnen veel gerichter worden ingezet dan grote landbouwmachines.

Maar zo'n spuitdrone is duur in aanschaf. Prijskaartje: 30.000 euro. Dat is niet meteen voor elke boer weggelegd. De bedoeling is dan ook dat één bedrijf het toestel aanschaft en door andere landbouwers kan worden ingeroepen wanneer zij er nood aan hebben.

Maar voor het zover is moet er nog een wettelijk kader worden gecreëerd voor de spuitdrone en moet ook de boer of de loonwerker een vergunning op zak hebben.