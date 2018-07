Sproeiverbod: dit mag wel en niet

Vanaf vandaag geldt er in de provincies West- en Oost-Vlaanderen een algemeen oppompverbod en een gedeeltelijk sproeiverbod. Dat hebben de gouverneurs gisteren beslist na overleg met landbouworganisaties, waterbeheerders en drinkwaterbedrijven. Er mag geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen en sproeien mag enkel nog tussen 20 en 8 uur.

Sinds enkele weken is in West- en Oost-Vlaanderen code geel voor droogte van kracht. Dat bracht de provinciale diensten gisteren tot een algemeen verbod op het gebruik van leidingwater voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers. Ook het vullen van kleine zwem- en plonsbaden of vijvers is niet toegestaan. Het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen mag tijdelijk ook niet met kraantjeswater, evenals het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen.

Opvallend is dat ook het gebruik van regenwater wordt beperkt voor het besproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen. Omdat teveel van dat water overdag verdampt wordt het verboden tussen 8 uur en 20 uur. In het verbod wordt rekening gehouden met uitzonderingen voor landbouw- en professionele activiteiten. Maar particulieren die zich niet aan het verbod houden, riskeren een boete tot 1.600 euro. In Oost-Vlaanderen blijven de maatregelen zeker een week van kracht, in West-Vlaanderen plakken ze er nog geen timing op.

