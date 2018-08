Sproeiverbod in alle provincies opgeheven

Nu het de voorbije dagen op veel plaatsen flink geregend heeft, is het sproeiverbod in alle Vlaamse provincies opgeheven. Dat heeft de Droogtecommissie beslist. Het gras sproeien, de auto wassen of het zwembad vullen, mag dus weer met leidingwater. Toch blijft code oranje van kracht omdat de droogte nog niet helemaal voorbij is.

De Droogtecommissie zat vanmiddag samen over het sproeiverbod en besliste om het meteen in te trekken. De gouverneurs van de verschillende provincies vragen wel om spaarzaam te blijven omspringen met water. Het is ook niet uitgesloten dat er opnieuw een sproeiverbod komt als we een volgende hittegolf zouden krijgen.

Toch blijft code oranje van kracht omdat het nog niet genoeg geregend heeft om de neerslagtekorten weg te werken. Er worden ook niet meteen grote hoeveelheden neerslag voorspeld. Daarom blijft het voor boeren verboden om water uit waterlopen te pompen. Het waterpeil van veel rivieren en beken blijft namelijk zeer laag, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg.

Natuur en bos

Door de dalende temperaturen en de hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen, heeft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) ook de brandwaarschuwingsindex aangepast. In de provincie Antwerpen is die van fase rood naar fase oranje gegaan. Ook in de provincie Limburg is code oranje van kracht. Vuur maken is er dus nog altijd verboden, maar de toegang tot de gebieden wordt niet meer afgeraden.

Toch raadt het ANB aan om voorzichtig te blijven, niet te roken in natuurgebieden en bossen en kinderen niet zonder toezicht op het terrein te laten. Ben je van plan om een kampvuur te organiseren? Neem dan zeker contact op met de lokale brandweer. Kampvuren zijn namelijk nog niet overal weer toegelaten. De brandweer kan je ook helpen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.