Springtij Antwerpen: situatie normaliseert

Het waterpeil van de Schelde in Antwerpen is rond 16.00 uur vanmiddag boven de blauwe steen uitgekomen. Dat was geleden van de Sinterklaasstorm van 2013. Springtij in combinatie met een westerstorm boven zee, hebben het water in Antwerpen opgetild tot een peil van 7,20 meter en zo over de kaaien doen stromen. De politie heeft de Scheldekaaien omstreeks 17 uur weer vrijgegeven voor het verkeer.

De laatste keer dat het water zo hoog stond was met de sinterklaasstorm in 2013. Toen steeg het waterpeil tot 7,30 meter. Op de Scheldekaaien stonden ook heel wat wagens geparkeerd, die kwamen een tijdlang onder water te staan. Ook de kerstmarkt stond een tijdlang blank.

(Lees verder onder de video)

Waterpeil Dat het waterpeil zo kan stijgen in Antwerpen, komt door de wind, zegt VTM-weerman David Dehenauw. "We zitten met een westenwind. De Noordzee kan je beschouwen als een grote bak water. Als het vanuit Engeland heel hard gaat blazen, dan stijgt het waterpeil aan de andere kant."

(Lees verder onder de video)

Rukwinden "Vannacht zijn er rukwinden geweest van meer dan 100 kilometer per uur, in Zeebrugge zelfs 112 kilometer per uur. In Florennes in de Ardennen was het het ergst met rukwinden tot 126 kilometer per uur", zegt Dehenauw. "Er waren fikse buien die ook voor windstoten gezorgd hebben. We hebben het ergste gehad, maar de komende uren blijft het heel erg winderig met windkracht vijf tot zes aan zee. Er zijn nog altijd rukwinden van 70 tot 90 kilometer per uur".

(Lees verder onder de video)

De dijk en de pier van Blankenberge blijven dan ook afgesloten tot na het springtij van deze namiddag. Je moet er wel nog opletten voor het zand dat weggeblazen wordt.

(Lees verder onder de video)

Door het stormweer zijn op het strand van Oostende zandkliffen ontstaan. Die ontstaan omdat het hoge zeewater heel wat zand wegspoelt. Drie weken geleden waren er ook al zandkliffen door stormweer in Knokke-Heist en De Haan. Die werden meteen verwijderd, omdat het gevaarlijke kan zijn voor wandelaars.

Bekijk ook: