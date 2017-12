Sportvoeding teruggeroepen door salmonella

Verschillende producten van de Franse producent Lactalis die mogelijk besmet zijn met salmonella, zijn op de Belgische markt verspreid. Dat laat het Voedselagentschap weten. Het gaat nu ook om het Maltodextridine-poeder van 350 gram met de lotnummers 17C0012875, 17C0012854 en 17C0013166. Consumenten wordt gevraagd de producten niet meer te gebruiken.

Begin december hebben de Franse autoriteiten signalen gekregen over jonge kinderen die ziek geworden zijn na het verbruiken van melkpoeder geproduceerd door de Franse firma Lactalis Nutrition Santé-LNS. Na onderzoek bleek er inderdaad een link te zijn tussen die besmettingen bij kinderen en het gebruik van deze producten van de groep LNS. In het productieproces is een besmetting met de bacterie salmonella vastgesteld.

Behalve Frankrijk en nu ook België zijn er nog andere landen betrokken, onder meer Nederland, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Roemenië, Slovenië, Bulgarije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Het Voedselagentschap dringt aan op waakzaamheid bij consumenten die producten van Lactalis hebben aangekocht.