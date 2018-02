Sportvliegtuigje neergestort in Hasselt: 2 doden

In Hasselt is een sportvliegtuigje neergestort in de omgeving van de Bruynebosstraat. Daarbij zijn de twee inzittenden omgekomen. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. Het parket gaat uit van een ongeval.

Het vliegtuigje stortte vanmiddag rond 13.20 uur neer. Het kwam terecht in de tuin van een bewoonster in de Bruynebosstraat, net naast de openbare weg. De twee inzittenden van het toestel, een 61-jarige man uit Moeskroen en een 69-jarige man uit Namen, kwamen hierbij om het leven.

Uitgebreid onderzoek De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Luchtvaartdeskundigen zijn op de plek van de crash bezig met een uitgebreid onderzoek. De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) kan, zolang het onderzoek nog loopt, geen bijkomende informatie vrijgeven.

Het parket gaat er van uit dat er met de crash geen kwaad opzet of geen misdrijf gemoeid is. Boven het grondgebied van Bolderberg (Heusden-Zolder) en het aangrenzende Stokrooie (Hasselt) kwam het toestel in de problemen. Uiteindelijk kwam het met de neus recht naar onder op de begane grond terecht. Buurtbewoners die de crash zagen gebeuren, verwittigden meteen de hulpdiensten.

Onderhoud communicatieapparatuur Het vliegtuig was onderweg naar Zwartberg om de communicatieapparatuur te laten vervangen. Dat zegt Eddy Vandevoorde van het luchtvaartbedrijf ASP Avionics. "Oorspronkelijk ging het vliegtuigje in het weekend komen, maar vermoedelijk werd de vlucht uitgesteld naar vandaag door de weersomstandigheden", aldus Vandevoorde. Het gaat om een vliegtuigje van het type OO-JKM Beech Bonanza S33.