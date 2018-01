Sporten? Chocolade verbetert je conditie

Chocolade kan de conditie verbeteren tijdens zware fysieke inspanningen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de VUB. Het zijn meer bepaald de zogenoemde cacao-flavonolen (CF) die een positief effect hebben. Maar voor we met zijn allen naar die reep chocolade grijpen, is het belangrijk om de resultaten in de juiste context te plaatsen.

De cacaoflavonolen (CF) verlagen oxidatieve stress die tijdens een fysieke inspanning optreedt en een lage hoeveelheid oxidatieve stress stimuleert de conditieopbouw. "Daarnaast zorgt de inname van CF ook voor een verlaagde bloeddruk en verbeterde doorbloeding", zegt doctoraal onderzoekster Lieselot Decroix.

Oudere mensen

Uit het onderzoek bleek ook dat CF bij jonge gezonde mensen een antioxidatieve werking heeft. “Bovendien verwijden zowel het sporten op zich als de inname van CF de bloedvaten. Dat is vooral nuttig bij oudere mensen, mensen met risico op hart- en vaatziekten en bij mensen met overgewicht”, legt de onderzoekster uit.

Toch heeft CF een relatief klein effect in vergelijking met het effect van bewegen zelf. “Het heeft dus niet zoveel zin om CF in te nemen als je dat niet combineert met sporten", zegt Delcroix. Om enig effect te hebben zou een gemiddelde persoon per dag tussen 100 en 200 gram chocolade moeten eten, met een hoog - hoger dan 70 procent - cacaogehalte. De schadelijke effecten van zo een chocoladeconsumptie wegen niet op tegen de heilzame effecten ervan.

Lekker en gezond

Zowel de wetenschap als de industrie gaan nu op zoek naar lekkere en gezonde CF-producten. "Er bestaan al cacao-extracten die verrijkt zijn met CF", zegt Decroix. "Verder onderzoek moet nu uitwijzen wat de effecten zijn van CF inname op lange termijn, al dan niet in combinatie met bewegen."