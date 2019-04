Sport Vlaanderen wil verplichte inspanningstest voor recreatieve lopers

Sport Vlaanderen wil dat de overheid recreatieve lopers verplicht om een inspanningstest af te leggen voor ze aan wedstrijden deelnemen. Te veel mensen komen slecht voorbereid aan de start en dat is gevaarlijk, zegt Sport Vlaanderen vandaag in De Zondag. Vandaag nemen 40.000 lopers deel aan de Antwerp 10 Miles.

In Frankrijk en Italië kom je zonder medisch attest niet aan de start van een loopwedstrijd. Zo ver wil men bij Sport Vlaanderen niet gaan. Maar wie een zware fysieke inspanning levert, zou wel eerst een inspanningstest moeten doen.

"Je kan zo'n test doen in een universitair ziekenhuis of via een commerciële organisatie. In het ziekenhuis kost die ongeveer honderd euro. Wij hopen dat de overheid de test verplicht maakt. Het dossier ligt al enige tijd op tafel", zegt Jo Haentjens, afdelingshoofd sportpromotie bij Sport Vlaanderen.

Vorig jaar moesten een veertigtal lopers in Antwerpen naar het ziekenhuis worden afgevoerd, al speelde ook de drukkende hitte daarin een rol, schrijft de krant.