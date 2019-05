Sporen van legionella gevonden in 5 bedrijven, 2 nieuwe patiënten besmet

Het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen organiseerde vanmiddag een persconferentie in het gemeentehuis van Evergem om meer informatie te geven over de legionellabesmettingen in de regio. Het Agentschap voerde de afgelopen dagen een onderzoek naar de mogelijk bron van de besmetting en gaf daar tekst en uitleg over. In totaal werden er bij vijf bedrijven sporen van de legionellabacterie aangetroffen. Bij twee van de vijf bedrijven was het aantal bacteriën voldoende hoog om een mogelijke bron van besmetting te zijn geweest.

In totaal werden er 17 bedrijven gecontroleerd. Bij tien bedrijven werden helemaal geen sporen van legionella teruggevonden, in twee andere bedrijven ontdekte men de groei van een ander type legionella.

Tenslotte blijven er nog vijf bedrijven over waar wel sporen van legionella pneumophila werden aangetroffen. Die bedrijven vormen wel een mogelijke bron van besmetting. “Bij drie daarvan bleven de waarden relatief laag”, aldus Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het is minder waarschijnlijk dat die bedrijven een bron van besmetting waren, ze blijven wel een bron van onderzoek.”

Rester er nog twee bedrijven waarbij de kans het grootst is dat ze een bron van besmetting waren. “We kunnen niets meer zeggen over de bron. We kunnen wel zeggen dat er bij alle bedrijven die een mogelijke bron vormen een desinfectie heeft plaatsgevonden. Ze vormen dus geen bron van besmetting meer.”

Aantal besmettingen

In de ruime omgeving van de Gentse kanaalzone zijn intussen 21 mensen met legionella besmet. Daarvan liggen nog 12 personen in het ziekenhuis, vier van hen liggen op intensieve zorgen maar verkeren niet in levensgevaar. Er zijn ook al twee mensen aan de ziekte overleden.