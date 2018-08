Spoorgeweld Aarschot: 35-jarige man aangehouden

Op Facebook is een filmpje opgedoken waarop een gevecht te zien is tussen een Nederlandstalige zwarte jongen en enkele omstaanders. De feiten deden zich voor in het station van Aarschot. Het parket heeft een onderzoek geopend voor slagen en verwondingen en een 35-jarige man uit Aarschot is intussen aangehouden.

In een filmpje is te zien hoe twee vrouwen en één man een 15-jarige jongeman belagen die op de trein staat te wachten. De meerderjarige belagers zijn duidelijk dronken.

Er ontstaat een discussie die na een tijdje ontaardt, wanneer de man de zwarte jongen op het spoor duwt en zelf ook op het spoor belandt. Daar beginnen de twee te vechten. De oudere zus van het slachtoffer grijpt in om haar broer opnieuw op het perron te helpen en krijgt daarbij zelf ook enkele slagen.

Racisme

"Dankzij het filmpje zijn de daders nu geïdentificeerd", zegt het parket in een persbericht. De 35-jarige verdachte uit Aarschot werd opgepakt in de toiletten. En één van de vrouwen, een 43-jarige vrouw uit Aarschot, heeft zichzelf die avond nog aangeboden bij de politie. Beiden waren onder invloed van drank en drugs.

De man is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief, de vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden.

De derde verdachte, een 31-jarige vrouw uit Aarschot, werd deze ochtend gearresteerd, voorgeleid en intussen vrijgelaten.

Levensgevaarlijk

Burgemeester André Peeters (CD&V) reageert geschokt. "Dit is levensgevaarlijk en onaanvaardbaar. Hier hadden mensen gewond kunnen raken, of erger nog. Dit gedrag mag niet onbestraft blijven", vindt hij.

Ook Infrabel heeft officieel klacht ingediend tegen het spoorgeweld.