In het centrum van Gent zijn mensen vanmiddag opgeschrikt door een vreemd incident. Een auto zonder bestuurder reed er in op het terras van een café. Gelukkig was er op dat moment niemand aanwezig.

Mogelijk is een vrachtwagen tegen de geparkeerde auto gereden, waardoor die richting het terras van café 'Den Turk' gebold is. Van de bestuurder is momenteel nog geen spoor.