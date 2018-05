Spontane stakingen bij Carrefour

In vier vestigingen van Carrefour België is opnieuw een spontane staking uitgebroken. Dat werd door Carrefour zelf bevestigd aan VTM NIEUWS.

Het gaat om één hypermarkt in Vlaanderen, in Brugge Sint-Kruis, en drie winkels in Wallonië: Haine-Saint-Pierre (Henegouwen), Belle-Île Angleur (Luik) en Evere (Brussel). Dat vertelde Baptiste van Outryve, woordvoerder van Carrefour aan VTM NIEUWS. Wat de verdere evolutie vandaag zal zijn, is nog onduidelijk.

"We zijn verrast dat er net vandaag in vier hypermarkten gestaakt wordt, want we hebben gisteren nog samengezeten met de sociale partners. We boeken daarbij vooruitgang, maar zijn uiteraard nog niet tot een akkoord gekomen. Het is heel vreemd dat er op een moment waarop iedereen zijn punten op de tafel legt, plots een wilde staking uitbreekt in vier winkels", klinkt het bij de woordvoerder van Carrefour."

