Spoedartsen trekken aan alarmbel over harddrugs bij minderjarigen

Spoedartsen maken zich grote zorgen over het druggebruik bij jongeren, want ze zien opvallend veel minderjarigen die harddrugs in hun bloed hebben. Het gaat daarbij vooral om xtc en coke. In het OLV-Ziekenhuis in Aalst kregen ze afgelopen weekend alleen al zeven jongeren binnen op één avond. Vaak beseffen zij niet dat ze écht op het nippertje aan de dood zijn ontsnapt.

Ben is 21 en begon met cannabis te experimenteren toen hij 13 was. Daarna volgden al snel speed of amfetamines. "Drugmisbruik is in de stad Turnhout in mijn ogen vrij bekend en vrij normaal", zegt de jongen. "Ik ben daar gewoon mee in contact gekomen op het skatepark en dat is zo blijven doorgaan tot ik dagelijks gebruikte, voor school, op school, na school. Ik vond dat vrij normaal, ik vond dat verantwoord."

Jongeren vinden drugs normaal

Steeds meer jongeren vinden drugs normaal, en het gaat lang niet meer enkel om cannabis. En dat is volgens spoedartsen net het probleem. "We zien een enorme toename van jongeren onder de 18 jaar, die middelen gebruiken. Zoals een 14-jarige die stomdronken XTC had gebruikt of steeds meer jongeren die ketamine gebruiken", zegt urgentiearts Ignace Demeyer.

Overkoepelende cijfers zijn er niet, maar in het OLV ziekenhuis in Aalst kregen ze zaterdagavond alleen al zeven minderjarigen binnen.

Minister Vandeurzen

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) zegt dat hij geen indicaties heeft dat het druggebruik bij jongeren gestegen is, maar dat hij dit signaal wel serieus neemt en actie zal ondernemen als die trend zich doorzet. Nu al is er heel wat preventie in het secundair onderwijs en kunnen jongeren met vragen terecht bij de Druglijn op de website www.druglijn.be.