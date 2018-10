Spoedarts krijgt 24 jaar cel voor moord op echtgenote

Een 49-jarige spoedarts uit Brakel die beschuldigd werd van de moord op zijn vrouw is veroordeeld tot 24 jaar cel. Dat heeft de correctionele rechtbank in Oudenaarde vandaag beslist.

Op 14 oktober 2009 stierf de vrouw van K.P. plots. Ze werd thuis onwel en overleed even later in het ziekenhuis. Twee jaar na haar dood werd haar man in verdenking gesteld. Hij zou zijn vrouw een overdosis insuline hebben toegediend die tot haar dood heeft geleid.

Een bewering die de 49-jarige man uit Brakel ten stelligste bleef ontkennen. “Toen mijn vrouw stierf, stond mijn wereld stil. Twee jaar later werd ik dan ook nog eens in verdenking gesteld en dat zonder bewijzen. Ik kwam in een juridische mallemolen terecht die maar blijft aanslepen”, vertelde de beklaagde op 24 mei in de rechtbank.