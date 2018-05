Spits in de soep: hinder richting Antwerpen én Brussel

In de Kennedytunnel zijn de noodherstellingen aan de verlichtingsarmatuur vannacht afgerond richting Gent, in die richting zijn alle rijstroken dan ook opnieuw open. Toch mijd je best de omgeving, want richting Nederland zal de rechterrijstrook vandaag nog de hele dag afgesloten blijven. Dat veroorzaakte deze ochtend vertragingen van bijna twee uur. En ook richting Brussel loopt de ochtendspits in de soep.

Richting Antwerpen

Op de E17 is het op dit moment aanschuiven van Haasdonk tot de Kennedytunnel. Wie richting Nederland rijdt, verliest daar een dik uur. Door problemen met de verlichtingsarmatuur in de tunnel, zijn de hele dag maar twee rijstroken open richting Nederland.

De technische problemen met de verlichting in de Kennedytunnel startten gisterenochtend en veroorzaakten de hele dag ernstige hinder in beide richtingen. De verlichtingsarmatuur bleek op verschillende plaatsen los te komen, volgens het Agentschap Wegen en Verkeer door corrosie wegens een chemische reactie tussen twee metalen op de plaats waar de armatuur aan de tunnel bevestigd is. Het agentschap besloot de rechterrijstroken in beide richtingen te laten afsluiten en twee nachten van noodherstellingen in te plannen. De grondige renovatie van de tunnel staat volgend jaar gepland.

Richting Brussel

In Erpe-Mere gebeurde iets voor half negen deze ochtend een ongeval met een motor en een wagen. Alle rijstroken van de E40 werden afgesloten en het verkeer moet er over de pechtstrook.

Ook in de Craeybeckstunnel is er hinder. Deze ochtend veroorzaakte een defecte vrachtwagen voor twee afgesloten rijstroken. Intussen is er nog één rijstrook dicht, omdat het gelekte oliespoor van de vrachtwagen opgeruimd wordt.