Speciale Moederdag voor kersverse mama’s

In het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden kunnen kersverse mama’s een speciale Moederdag. Ze worden er op de materniteitsafdeling samen met hun baby’s letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

Zo viert ook Britt Verheyden Moederdag in het ziekenhuis. Gisteren beviel ze van een meisje, Mirthe, die iets te vroeg werd geboren. “Dat is wel héél speciaal. Het is mijn eerste kindje. En dan nog eens op Moederdag …”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.

Dertien mama’s hebben er net een kindje gekregen. Ook al moet er dan snel heel veel geregeld worden, de papa’s zijn zelfs in alle hectiek Moederdag niet vergeten. “Ik was er niet op voorbereid”, geeft Rory Dierckx, de papa van Mirthe, toe. “Maar, ik heb er wél aan gedacht.”