Special Forces willen vrouwen inzetten

De Special Forces, de elite-eenheid van het Belgische leger, die alleen uit mannen bestaat, denken dat vrouwen op het terrein een grote meerwaarde kunnen betekenen. Een uniek team is daarom in de maak, klinkt het in de kranten van Mediahuis.

Ook vrouwen mogen deel­nemen aan de opleiding om lid te worden van de Special Forces. Maar in de praktijk blijken de proeven fysiek zo zwaar dat alleen een select gezelschap mannen erin slaagt ze tot een goed einde te brengen. Dat wringt, klinkt het. Want hoewel het verzamelen van gegevens cruciaal is voor de Special Forces, blijkt op het terrein dat contact met vrouwen en kinderen soms moeizaam verloopt voor de exclusief mannelijke elite-eenheid.

Daarom leeft het idee om een Female Support Team (FEMST) op te richten. Dat zou bestaan uit vrouwen die "vanuit een ander perspectief alternatieve en rijkere inzichten aan kunnen reiken", luidt het in het Belgisch Militair Tijdschrift. Het team zou niet onafhankelijk opereren, maar ondersteuning bieden.

Het Belgische leger bevestigde aan De Standaard dat "dit concept momenteel in ontwikkeling" is.