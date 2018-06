Spar lanceert kassaloos winkelen

In vier winkels van Spar, de buurtwinkelketen van Colruyt Group, kunnen klanten deze maand voor het eerst kassaloos winkelen. Het volstaat om de boodschappen zelf te scannen en te betalen met de smartphone. De Spar in Wespelaar is als eerste aan de beurt.

De app "Scan. Pay. Go." die Colruyt Group samen met de Amerikaanse leverancier FuturProof Retail heeft ontwikkeld, bouwt voort op selfscansystemen die al in andere supermarktketens bestaan. Alleen brengt de klant bij Spar zelf zijn scanner en betaalterminal mee op zijn smartphone.

De app is beschikbaar voor Android en iOS. Na installatie van de app "Scan. Pay. Go." moet de gebruiker eerst zijn Xtra-account (de klantenkaart van Colruyt Group) koppelen. Daarna wordt de app een barcodescanner om boodschappen te registreren. Na het winkelen volgt de betaling met een bankapp aan een "check-out"-stand en kan de klant de winkel verlaten door met een QR-code op zijn digitaal kasticket een poortje te openen.

Vier vestigingen

In Spar Wespelaar is het systeem sinds vandaag beschikbaar. Op 18 juni volgt de winkel in Kalken en nog een week later zijn Spar Vielsalm en Spar Sint-Genesius-Rode aan de beurt. Ook in de andere buurtwinkelketen van de Colruyt Group, Okay, zal de technologie vanaf eind augustus in enkele winkels worden getest. Na zes maanden testen wordt beslist over een verdere uitrol. "Maar het kan zijn dat we vrij snel uitbreiden", zegt Dirk Depoorter, directeur Retail Partners bij Colruyt Group..

Klassieke kassa

Wie kassaloos winkelen maar niets vindt, zal overigens nog steeds langs de klassieke kassa kunnen passeren. Het is zeker geen besparingsmaatregel, benadrukt het bedrijf. "Ik zie het als een aanvulling op de service die we nu al bieden. We hopen nog te groeien in omzet. En misschien komen er effectief uren vrij aan de kassa, maar dan gaan we die mensen meer op de winkelvloer inzetten om klanten te helpen om producten te vinden", zegt winkeluitbater Arthur De Greef.

Amazon

Het systeem van Spar gaat nog niet zo ver als dat van Amazon in de Amerikaanse stad Seattle. De onlineretailer heeft daar een winkel geopend waar klanten enkel met hun smartphone een barcode moeten scannen aan de ingang van de winkel. Vervolgens kunnen ze nemen wat ze nodig hebben en de winkel verlaten. De aankopen en de betaling gaan daar volledig automatisch.