Sp.a weigert ontslag Tom Meeuws

Het Antwerpse partijbestuur heeft het ontslag van Tom Meeuws niet aanvaard. Dat bleek gisterenavond na meer dan vier uur vergaderen. De Antwerpse sp.a plaatst zich "ten volle achter zijn kopman" en wil "met Samen niet meedoen aan de moddercampagne die volop bezig is".

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws bood gisteren zoals verwacht zijn ontslag aan als nummer drie op de lijst van Samen. Hoewel hij aanvankelijk om 22.30 uur een verklaring zou afleggen, duurde het uiteindelijk tot een eind na middernacht voor Meeuws met het voltallige partijbestuur als ruggensteun de verzamelde pers te woord stond. De reden werd snel duidelijk: de Antwerpse sp.a wil doorgaan met Meeuws.

"Dit was niet de makkelijkste keuze", aldus Meeuws. "Maar het partijbestuur van sp.a stad Antwerpen is ervan overtuigd dat we met Samen niet willen meedoen met de moddercampagne die volop bezig is en die nooit geziene proporties aanneemt. Het moet volgens ons gaan over waar we met de stad naartoe willen, maar ook over de waarden en de manier waarop je aan politiek doet."

Meeuws zegt nu contact te zullen opnemen met Van Besien en de nummer twee op de Samen-lijst Jinnih Beels (onafhankelijk) om hen persoonlijk de beslissing van sp.a toe te lichten. Hij kreeg nog een luid applaus van de overige sp.a'ers, die geen eigen verklaring meer aflegden.

Heisa rond De Lijn

De positie van Meeuws leek onhoudbaar geworden nadat hij onder vuur was komen te liggen vanwege de omstandigheden van zijn vertrek als directeur bij De Lijn Antwerpen in 2015. In verschillende media doken verhalen op over financieel geknoei. Meeuws en De Lijn Antwerpen maakten destijds "in onderling overleg" een einde aan de samenwerking en willen tot op vandaag niet ingaan op de details daarvan.

Eind november was Meeuws ook al de gebeten hond toen bleek dat hij vanuit zijn job als consultant contacten onderhield met projectontwikkelaar Land Invest Group, terwijl uitgerekend Samen-partner Groen het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA) te nauwe contacten met datzelfde bedrijf verweet. Meeuws had toen zelf ook al zwaar uitgehaald naar de "immocratie" die er in Antwerpen zou heersen onder het huidige stadsbestuur.

