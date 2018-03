Sp.a vraagt ontslag topman FAVV

Oppositiepartij sp.a vraagt het ontslag van de topman van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) na het recente schandaal bij vleesbedrijf Veviba. Dat bevestigt sp.a-kamerlid Annick Lambrecht aan VTM NIEUWS. Het voedselagentschap had volgens haar kordater moeten optreden en beter moeten communiceren, zeker omdat het al de tweede voedselcrisis is in één jaar tijd.

Lambrecht is niet mals voor het FAVV. Zij vindt het onbegrijpelijk dat het Voedselagentschap blijft zeggen dat ze goed werk leveren, terwijl ons land dit jaar al twee voedselcrisissen te verteren kreeg. Daarmee doelt ze op de eiercrisis van afgelopen zomer en het recente schandaal bij het vleesbedrijf Veviba.

“Wij, en veel andere mensen, vinden het heel raar dat er in één jaar twee voedselcrisissen zijn en dat het Voedselagentschap blijft zeggen dat het goed functioneert”, zegt Lambrecht aan VTM NIEUWS.

Het voedselagentschap had kordater moeten optreden, klinkt het. “Men heeft in Kosovo vastgesteld dat het Belgische vlees daar niet oké was, en dan durft het Voedselagentschap achttien maanden te wachten vooraleer ze actie ondernemen. Dat is onbegrijpelijk.”

Gebrekkige communicatie

Volgens Lambrecht is het gebrek aan actie ook niet het enige probleem. Ook qua communicatie slaat het FAVV volgens haar de bal mis. “We horen dat het vlees al achttien maanden slecht in de winkel ligt. En dan hoor je de directeur van het Voedselagentschap zeggen dat we overdrijven en rustig moeten blijven, en dat ze het vlees nu uit de rekken gehaald hebben?!” Volgens haar moet FAVV-topman Herman Diricks dan ook "zijn verantwoordelijkheid nemen".

Vanmiddag komt de Kamercommissie Volksgezondheid in spoed bijeen. Zowel minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) als het Voedselagentschap zullen daar vragen krijgen.

Lees meer: FAVV wist al twee jaar van vleesfraude

Bekijk ook: